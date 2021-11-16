Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1yaralı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile İbrahim Bey Caddesi kesiştiği kavşakta geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki Sinan Ç. (25) yönetimindeki 77 AY 078 plakalı otomobil ile Fırat A.'nın kullandığı 54 AFM 011 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK