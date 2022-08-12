Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

12.08.2022 11:20
Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydaha gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Abdülhamithan Bulvarı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Mehmetçik sokağa dönüş yapmak isteyen Şaziye K. idaresindeki 11 AAV 581 plakalı otomobil ile sokakta seyir halindeki Oğuz A. idaresindeki 54 AFM 070 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklette yolcu olarak bulunan Yusuf C. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Osmaneli'nde kadınlara KADES bilgilendirmesi Osmaneli'nde kadınlara KADES bilgilendirmesi Osmaneli'nde bina yangını Osmaneli'nde bina yangını
Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement