Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi istikametine seyreden Can E.Y. yönetimindeki 11 AAE 829 plakalı otomobil, kent merkezi yönüne ilerleyen Fikret F'nin kullandığı 34 CAM 379 plakalı tır ile Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Can E.Y. ile aynı araçta bulunan Elif Ş. (31) ve Zeynep Ö. (34) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede trafik, araçların kaldırılmasının normale döndü.
Kaynak: AA
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