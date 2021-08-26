Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Can E.Y. ile aynı araçta bulunan Elif Ş. (31) ve Zeynep Ö. (34) yaralandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yerleşkesi istikametine seyreden Can E.Y. yönetimindeki 11 AAE 829 plakalı otomobil, kent merkezi yönüne ilerleyen Fikret F'nin kullandığı 34 CAM 379 plakalı tır ile Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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