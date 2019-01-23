Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Market Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Market Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

53 dakika önce

Bilecik'te bir marketin duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Market Duvarına Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te bir marketin duvarına çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bilecik kara yolunda seyreden Fatma Y. (26) idaresindeki 11 EC 073 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Mahalle Konağı girişindeki marketin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Fatma Y. ile araçta bulunan 2 yaşındaki kızı Sahre Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Eskişehir, Bilecik, Güncel
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