Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

06.03.2022 14:30
Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde şarampole uçan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde şarampole uçan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halinde bulunan 16 LET 61 plakalı otomobil sürücüsü S.K., Poyra köyü mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada sürücü S.K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.K., F.D., E.D. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Eskişehir, Otomobil, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı - Son Dakika
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