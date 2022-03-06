Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halinde şarampole uçan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halinde bulunan 16 LET 61 plakalı otomobil sürücüsü S.K., Poyra köyü mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Kazada sürücü S.K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.K., F.D., E.D. ve İ.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK