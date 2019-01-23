Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
17 dakika önce
BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.
BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Osmaneli- Bilecik
Karayolu'nda meydana geldi. Murat Boz
(24) yönetimindeki 34 SF 287 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil takla attı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Boz, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Boz, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bilecik
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:42 Kaynak: DHA
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