Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

17 dakika önce

BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, Osmaneli- Bilecik Karayolu'nda meydana geldi. Murat Boz (24) yönetimindeki 34 SF 287 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil takla attı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Boz, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boz, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:42 Kaynak: DHA

Osmaneli, Bilecik, Güncel
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