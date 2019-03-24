Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin taşa çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin taşa çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. (44) idaresindeki 16 ASE 63 plakalı otomobil, Bursa-Bozüyük karayolu Aksutekke köyü mevkiinde yolun üstünde bulunan taşa çarparak takla attı. Kazada, Mustafa Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Hacer Ş. (36) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:15 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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