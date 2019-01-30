Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hüseyin Ürün idaresindeki 42 DFA 57 plakalı otomobil, Bilecik Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak Burak Çiftçi'nin kullandığı 06 PSL 56 plakalı tıra arkasından çarptı.

Otomobilde bulunan Güllü Ürün, kazada yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bozüyük istikametinde yolda ulaşım yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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