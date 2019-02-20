Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

2 saat önce

Bilecik'te bir otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te bir otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 11 MA 0008 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Sadullah Gür'e (79) çarptı.

Kazada yaralanan Gür, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Gür, Bilecik, Güncel
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