Bilecik'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Yaralı
2 saat önce
Bilecik'te bir otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Bilecik'te bir otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi'nde M.A. yönetimindeki 11 MA 0008 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Sadullah Gür'e (79) çarptı.
Kazada yaralanan Gür, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak
3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı