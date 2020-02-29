Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

Bilecik'te motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde Emir C. (17) idaresindeki 11 AAB 617 plakalı motosiklet havanın yağışlı olmasının da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa S. (33) idaresindeki 11 ER 261 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik Merkez, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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