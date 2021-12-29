Bilecik'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda TOKİ istikametine seyreden Melih Ö. idaresindeki 06 BRR 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Necati Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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