Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

20.06.2022 10:01
Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Bulvarı'nda Tepebaşı istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ABC 526 plakalı otomobil, İl Özel İdare kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Qari Ahmadshah K'ya çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü bölgeden uzaklaştı. Bisiklet sürücüsünün ağır yaralanması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ise olay yerinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırpınar köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı - Son Dakika

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