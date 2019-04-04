Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

5 dakika önce

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bilecik'te Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük'ten Bilecik istikametine seyir halinde olan Yusuf Çarman (40) idaresindeki 11 ER 596 plakalı otomobil, Bilecik Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Nurettin Teyran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını aracın ön camına vuran yaya yere düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde gerekli tedbirleri alarak, trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Sürücü alkol kontrolünün ardından ifadesinin alınması için Çarşı Polis Karakolu Merkezi'ne götürüldü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:11 Kaynak: İHA

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