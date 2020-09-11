Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki Muzaffer E. yönetimindeki 11 EA 012 plakalı otomobil, Selim G'ye (42) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yaralanan Selim G, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.