Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

13.06.2022 10:15
Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesinden seyir halindeki Caner I. idaresindeki 10 DM749 plakalı otomobil Yurt Sokak kavşağına geldiğinde yolun karşıya geçmekte olan yaya Battal Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı. Olay yerine gele 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Battal Ö., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Arsız hırsız yakalanınca 'Çay içmeye geldim' cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı! Arsız hırsız yakalanınca 'Çay içmeye geldim' cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı! Başkan Vekili Şubaşı, Nevşehir'de düzenlenen toplantıyı değerlendirdi Başkan Vekili Şubaşı, Nevşehir'de düzenlenen toplantıyı değerlendirdi
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
10:10 Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı
10:00 Arsız hırsız yakalanınca "Çay içmeye geldim" cevabını verdi, dayak yemekten kurtulamadı!
09:59 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil yoldan geçen kadına çarptı!
09:58 AFAD'ın panik yaratan bildirimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
09:55 Kaçak fil, yaşlı kadını öldürdü! Sonrasında cenazeyi basarak tabuta saldırdı
09:43 İlk Çin İmparatoru'nun mezarı binlerce askerden oluşuyor! İşte Terrakotta Ordusu'nın gizemi
09:36 Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:23 Galatasaray'da başkan Dursun Özbek İstanbul'a yıldız yağdıracak! Witsel, Isco gibi isimler listede...
09:21 Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 10:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement