Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ve AFAD görevlilerinin yardımıyla ambulansa alınan yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis , Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma , Bilecik İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Su menfezine çarparak duran otomobildeki sürücü Avcuoğlu ileGülçin, Ece ve Elif Avcuoğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Eskişehir kara yolunda Bozüyük 'ten Sakarya istikametine seyreden Tezcan Avcuoğlu idaresindeki 34 ZUC 28 plakalı otomobil, Şelale rampaları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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