Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

01.09.2022 21:22
Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik Yenişehir kara yolunda seyreden Sinan S. (43) idaresindeki 16 RB 773 plakalı otomobil, yolun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Sürücü Sinan S, oğlu Resul S. (17) ile Beşir El A. (26) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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