Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İsminur P. idaresindeki 11 AAY 971 plakalı otomobil, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde Batınay D. (17) yönetimindeki 34 BOM 093 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ekmek fırınına ait demir korkuluklara çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsü Batınay D'nin yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.