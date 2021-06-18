Bilecik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selime T. yönetimindeki 11 AAU 282 plakalı otomobil Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki alt geçitten Yenişehir istikametine dönüş yaptığı esnada şehir merkezi istikametine seyreden Erol M. idaresindeki 11 DA 166 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü de ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.