Bilecik'te otomobille minibüs çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobille minibüs çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

22.07.2022 16:29
Bilecik'te otomobille minibüs çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evren A. yönetimindeki 41 NH 951 plakalı otomobil aynı yöne giden Ahmet D.'nin kullandığı 11 DZ 429 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan araçlar refüjdeki telefon direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Evren A., Ahmet D. ve Helin D. ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helin D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Bilecik'te otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı 2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı 2 otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Hamidiye, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te otomobille minibüs çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te otomobille minibüs çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı - Son Dakika
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