Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Bilecik'te Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobiller Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı ilçesinden İnhisar'a seyir halinde bulunan Aziz Yılmaz idaresindeki 11 SG 039 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhittin Yağcı (76) idaresindeki 26 FN 994 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 FN 994 otomobil sürücüsü Muhittin Yağcı ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sevgi Usul (37) ve Ali Beşik (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Muhittin Yağcı Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazanın yağış nedeniyle yerlerin ıslak olmasından kaynaklandığı öne sürüldü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa
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