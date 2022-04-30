Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

30.04.2022 11:50
Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'te eski otogar kavşağından meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinden karayolları istikametine seyir halindeki Harun Sezgin idaresindeki 11 AK 043 plaka otomobil kavşağa geldiğinde, yol kenarından duraklama halinden seyir haline geçerek kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen sürücü Habip Öztürk idaresindeki 11 T 0046 plaka ticari taksiye çarptı. Kazada 11 AK 043 plaka otomobil içinde yolcu olarak bulunan Fatma Sezgin (24) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı
Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı

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Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te otomobiller kavşakta çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
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