Bilecik'te bir anaokulunda dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence eden öğretmen ve kurum sahiplerine verilen ceza belli oldu

5 Ocak 2020 günü Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren özel bir anaokulunda meydana gelen olayda okulun sınıfında çekilen bir kaç kare fotoğrafta, dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer alıyordu.

HER ÇOCUK İÇİN 10 AY 12 GÜN CEZA

O gün 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T'nin annesi İnci T. babası Oktay T. Bilecik Cumhuriyet Savcılığına o gün giderek şikayetçi olmuştu. Davanın 7'inci celsesinde sanıklar öğretmen Nihal K. kurum sahipleri Gamze-Muhammed E. çiftine son sözleri sorulurken, savcı mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanıklara "Kötü muamele" suçundan her bir çocuk için 10 ay 12 gün ceza verirken, hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geriye bırakıldı.

"BU EZİYET KARŞISINDA ŞOK OLDUK"

İnci T, çocuklarının 29 haftalık dünyaya geldiğini bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi. O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını belirtti.

"BU İŞKENCENİN CEZASI VE BEDELİ BU OLMAMALI"

Baba Oktay T. ise bu cezanın içlerini rahatlatmadığı söyleyerek, "Bu eziyetin bu işkencenin cezası ve bedeli bu olmamalı. Şuan çocuklarımıza yapılanların karşısında ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin bizi ve toplumu derinden yaraladı. Böyle bir olayda emsal bir karar çıkmasını bekledik. Suçları ispatlanan bu insanların 5 yıl suç islemedikten sonra sicillerinin bozulmamasının daha yaralayıcı" dedi.

Öte yandan, ikizlerin avukatı sanıkların "Eziyet suçundan cezalandırılmalarını" isterken bu talep reddedildi.