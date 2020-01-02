Bilecik'te özel gereksinimli çocukların yüzme öğrenmesi için başlatılan "Yüz Yüze 2 Projesi"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te özel gereksinimli çocukların yüzme öğrenmesi için başlatılan 'Yüz Yüze 2 Projesi'... - Son Dakika

Bilecik'te özel gereksinimli çocukların yüzme öğrenmesi için başlatılan "Yüz Yüze 2 Projesi"...

6 saat önce

Bilecik'te özel gereksinimli çocukları suyla tanıştırıp yüzme öğrenmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi sağlayan "Yüz Yüze 2 Projesi" sona erdi.

Bilecik'te özel gereksinimli çocukların yüzme öğrenmesi için başlatılan

Bilecik'te özel gereksinimli çocukları suyla tanıştırıp yüzme öğrenmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi sağlayan "Yüz Yüze 2 Projesi" sona erdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde düzenlenen sertifika töreninde, projeye katılan öğrencilere sertifikalarını Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş verdi.

Taş, yaptığı açıklamada, BŞEÜ koordinatörlüğünde ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve yakaladığı başarının ardından devam ettirilen proje ile 30 özel gereksinimli çocuğun engelini suyla aştığını bildirdi.

Projenin belirlenen hedefler doğrultusunda başarıyla tamamlandığını aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Proje, 5 kamu kurumunun ortaklaşa hayata geçirdiği bir proje. Başta Bilecik Valisi Bilal Şentürk olmak üzere tüm paydaş kurum yöneticilerine ve proje koordinatörü Doç. Dr. Raif Zileli'ye teşekkür ediyorum. Projeye katılan doktor, psikolog, fizyoterapist, antrenör, cankurtaran, sosyal çalışmacı ve gönüllü öğrencilere de teşekkür ederken bir müjde vermek istiyorum: 'Yüz Yüze 3 Projesi', Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü. Proje, 2020 yılında da devam edecek."

Sertifika törenine, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Rahim Duman ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Selvi Karaman katıldı.

Bilecik, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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