Bilecik'ten selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'ten selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi

13.09.2022 14:47
Bilecik'ten selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi

Bilecik'te, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan yardım tırı dualarla uğurlandı.

Bilecik'te, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan yardım tırı dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla içerisinde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 1000 koli ve 500 hijyen malzemesi kolisi hazırlandı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan'ın büyük bir felaket yaşadığını söyledi.

Dünyanın her coğrafyasında iyiliği kendine görev bilen Türkiye'nin bugün de mazlumun yanında olarak Pakistan'a yardım eli uzattığını ifade eden Kızılkaya, "Bilecik'imizin destekleriyle hazırlanan 100 koli gıda ve 500 koli hijyen malzemelerini Pakistan'daki kardeşlerimizin ilk etapta hayati ihtiyaçlarını karşılamaları için gönderiyoruz. Zor günümüzde herkesten önce yardımımıza koşan dost ülke Pakistan'a bizlerin de herkesten önce yardıma koşmamız gerekmektedir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi Diyarbakır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 12 tır yardım gönderildi Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci 'İyilik Treni' Pakistan'a ulaştı Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci 'İyilik Treni' Pakistan'a ulaştı
Kaynak: AA

Pakistan, Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'ten selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 14:50:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'ten selden etkilenen Pakistan'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement