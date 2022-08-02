Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

02.08.2022 11:29
Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te panelvan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te panelvan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Şehir merkezinden İstasyon Mahallesi yönüne seyreden Fikret Söğüt (59) idaresindeki 11 EC 473 plakalı panelvan kamyonet, TOKİ kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, direksiyon mahallinde sıkışan Söğüt'ü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa taşıdı.

Yaralı sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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