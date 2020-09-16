Bilecik'te park halindeki araçta yangın - Son Dakika

Bilecik'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Bulvarı'ndaki eski otogar mevkisinde V.B'ye ait 54 SC 420 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Çevredekilerin olayı fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.