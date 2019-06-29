Son Dakika Haberleri: Bilecik'te park halindeki otomobil yandı
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Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

27 dakika önce

Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te park halindeki otomobil yandı, System.String[]
Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Aşağıköy köyünde Fikret Büyükavcı'ya ait 11 DK 363 plakalı otomobil, park halindeyken sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri gören araç sahibinin durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:58 Kaynak: AA
Bilecik, Güncel
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