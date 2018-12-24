Bilecik'te Park ve Sosyal Yaşam Alanı Açılışı
2 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park ve sosyal yaşam alanının açılışı gerçekleştirildi.
Bilecik
Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park ve sosyal yaşam alanının açılışı gerçekleştirildi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, İsmetpaşa Mahallesi
'ndeki açılışta, yaptıklarının başkalarının hayal etmesinin dahi mümkün olmadığını belirterek, meclis üyeleriyle birlikte adeta hayal denilen birçok projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Nihat Can
da boş ve atılda durumda olan alanı halkın yararlanabileceği mekan olarak kazandırdıklarını ifade ederek, "Kentimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme ve gelişmenin eseri olarak da böyle güzel çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bu alan daha önceleri atıl ve mezbelelikti. Kentte 2004'ten beri 100'ün üzerinde parklar yaptık. Ama bunun yanında her boş bulduğumuz alanları vatandaşların kullanımına park ve sosyal yaşam alanı diye sunduk." dedi.
Yapılan duaların ardından Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Can ile katılımcılar, açılışı gerçekleştirerek, fidan dikimi yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:25 Kaynak: AA
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