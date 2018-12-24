Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Park ve Sosyal Yaşam Alanı Açılışı

Bilecik'te Park ve Sosyal Yaşam Alanı Açılışı

2 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park ve sosyal yaşam alanının açılışı gerçekleştirildi.

Bilecik'te Park ve Sosyal Yaşam Alanı Açılışı, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan park ve sosyal yaşam alanının açılışı gerçekleştirildi.


AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki açılışta, yaptıklarının başkalarının hayal etmesinin dahi mümkün olmadığını belirterek, meclis üyeleriyle birlikte adeta hayal denilen birçok projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Nihat Can da boş ve atılda durumda olan alanı halkın yararlanabileceği mekan olarak kazandırdıklarını ifade ederek, "Kentimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme ve gelişmenin eseri olarak da böyle güzel çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bu alan daha önceleri atıl ve mezbelelikti. Kentte 2004'ten beri 100'ün üzerinde parklar yaptık. Ama bunun yanında her boş bulduğumuz alanları vatandaşların kullanımına park ve sosyal yaşam alanı diye sunduk." dedi.

Yapılan duaların ardından Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Can ile katılımcılar, açılışı gerçekleştirerek, fidan dikimi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:25 Kaynak: AA

Selim Yağcı, Milletvekili, İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi

Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Para Puanlarınızı Kullanabilmeniz İçin Son Bir Hafta Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:30:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Park ve Sosyal Yaşam Alanı Açılışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]