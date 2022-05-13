Bilecik'te patlamaya ilişkin demir çelik fabrikasının 2 çalışanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te patlamaya ilişkin demir çelik fabrikasının 2 çalışanı tutuklandı

13.05.2022 21:34
Bilecik'te patlamaya ilişkin demir çelik fabrikasının 2 çalışanı tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren fabrikadaki kazanın patlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 çalışandan 2'si tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren fabrikadaki kazanın patlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 çalışandan 2'si tutuklandı.

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile fabrikada formen olarak görev yapak M.T, vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen 3 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan vardiya amiri R.Ö. ve formen M. T. tutuklandı, üretim sorumlusu U.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 11 Mayıs'ta Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Vücudunda yanık oluşan G.T. ise Eskişehir'de tedavi altına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Şehir Hastanesi, Cumhuriyet, Eskişehir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te patlamaya ilişkin demir çelik fabrikasının 2 çalışanı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 21:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te patlamaya ilişkin demir çelik fabrikasının 2 çalışanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement