Bilecik'te Pelitözü Göleti "B Tipi" mesire alanı olacak - Son Dakika

Bilecik'te hafta sonu ve bayram günlerinde binlerce kişinin akın ettiği Pelitözü Göleti, yeni bir görünüme kavuşacak.

Yaz aylarında neredeyse kentin üçte birinin piknik ve yürüyüş yaptığı, balık tuttuğu ve çocukların gönüllerince eğlendiği muhteşem bir doğal ortama sahip gölet, özellikle yoğun yağışlarda büyük zarar gördü.

Gölet içindeki yolların büyük bölümünde çukurlar oluşurken dinlenme alanları da kötü kullanım nedeniyle oturulamaz hale geldi.

Bunun üzerine harekete geçen valilik, gölet çevresinde yoğun bir çalışma başlattı. Yollardaki çukurlar onarılırken gölet çevresi de temizlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Pelitözü Göleti'nin İl Özel İdaresi tarafından sulama amaçlı yapıldığını daha sonra park ve mesire alanı haline geldiğini aktaran Şentürk, Bilecik halkının göletten en geniş şekilde istifade etmesini arzu ettiklerini söyledi.

Şentürk, "Orman Bölge Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Bu alanın belirli dönemlerde yoğunluk nedeniyle vatandaşımız için dar geldiğini görüyoruz. Çakırpınar mesire alanı dahil olmak üzere Selöz Göleti'ne kadar olan alanı da burayı entegre eden bir anlayış içinde park ve mesire alanı olarak hazırlamak istiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzle 'B tipi' bir mesire alanı olması yönünde bir protokolümüz oldu. Projesi bakanlığa gitti. Onaylandığı takdirde bu göl çevresinde farklı çalışma yapacağız." dedi.

"Bilecik'in gözbebeği olacak"

Vali Şentürk, ormanı koruyarak yürüyüş, koşu ve su sporları olmak üzere birçok aktivitenin yapılabileceği bir alan oluşturacaklarını anlattı.

Pelitözü Mesire Alanı'nı Bilecik'in gözbebeği olacağını vurgulayan Şentürk, "Buraya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Burada birinci önceliğimiz tabii ki temizlik. Nasıl buluyorsak öyle bırakmamız gerekir. Teknik ekibimiz alanı projelendirecek. Proje çerçevesinde burayı kalıcı hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Renk cümbüşü, sessizlik ve huzur alanı

Bölgede 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip olan gölet ve çevresindeki renk cümbüşü seyrine doyum olmayan bir görsel şölen sunuyor.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan Pelitözü Göleti, zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çekiyor. Gölet, sessiz ve huzurlu ortamıyla kartpostallık görüntülere sahip.