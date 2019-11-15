Bilecik'te 'Peygamberimiz ve aile' konferansı

Bilecik'te "Peygamberimiz ve aile" konulu konferans düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftülüğünce Atatürk Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Cevat Akşit Türklerin örfleriyle, adetleriyle ve karakterleriyle İslamın birçok hükmünün birleştiğini anlattı.

Toplumun çekirdeğinin aile olduğunu belirten Prof. Dr. Akşit, "İslam, insan nizamının kıyamete kadar devam etmesi için gereklidir. Kainat nizamının devamı insan nizamına bağlı. Allah, insan neslinin devamı için de tek yol olarak evlenmeyi kabul etmiştir. Evlenme çağına gelen uygun adamlarınızı evlendirin. Aile kurulmasını Cenab-ı Allah emrediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Bilal Şentürk ve İl Müftüsü Necati Akkuş, Prof. Dr. Akşit'e konferans nedeniyle teşekkür ederek, hediyeler verdi.