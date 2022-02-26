Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti - Son Dakika
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Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti

26.02.2022 19:55
Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti

1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçında tribünde başlayan olaylar itfaiye bahçesine taşındı.

1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçında tribünde başlayan olaylar itfaiye bahçesine taşındı. Polis 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti.

Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig B grubunun 13. hafta müsabakasında 1308 Osmaneli Belediyespor- Bilecikspor'a karşı karşıya geldi. Maçın 70'inci dakikasında 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların kendi aralarında yaşadıkları tartışma sonrası Bilecik'te gelen çevik kuvvet ekipler Bilecik Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Mendiloğlu'nun talimatıyla tel örgülere tırmanarak, tribünleri atladılar. Bu esnada olayları yatıştırmak için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin araya girerken, bir çevik kuvvet polisi kendisine elindeki copu salması üzerine polislerle taraftarlar arasında kavga çıktı.

Taraftarlar "Çevik kuvvet dışarı" diye bağırması sonrası Bilecik'te gelen ve stadın yanındaki Osmaneli İftariye bahçesinde park halindeki araçları yönelmek üzere harekete geçti. Kale arkasından itfaiye bahçesine açılan kapıya giden polisler ile itfaiye bahçesinden maçı izleyenler arasından sözlü atışma başladı. Ardından polisler koşarak itfaiye bahçesine girip şahıslara müdahale etti. Bu esnada araya giren itfaiyeciler ile polisler arasında arbede yaşanırken, polis biber gazına başvurdu. İtfaiye erleri Metin Balım, Ercan Arı, Mehmet Yenice, Ali Paun, Yunus Daş, Yakup Kaba, Muhammed Merdoglu gözlerine sıkılan biber gazi sonrası fenalık geçirdi. Uzun süre kendine gelemeyen itfaiyeciler Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

"Yapılanlar doğru değil"

Maç sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bir polis arkadaş konuya pek hakim değil. Tabi toplum psikolojisi içerisinde müdahale etme gereği duydu. Bana cop gelmedi. Bizi tanımadığı için biz ayırmaya gelmiştik. O da tanımadığı için bir sıkıntı yok. Yaşananları genel polise mal etmek yanlış bir şey. Sonuçta her toplumda olduğu gibi polis içinde de bazı arkadaşlarımızın dengesini kaybetmesi ondan kaynaklıdır. Ama doğru değil yapılanlar tabii ki" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti
Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti
Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti
Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti

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Osmaneli, Bilecik, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te polis, 6 itfaiye personelini biber gazıyla hastanelik etti - Son Dakika


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