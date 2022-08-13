Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

13.08.2022 13:28
Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı.

Şüpheliler M.A. ve K.K'nin gözaltına alındığı adreste yapılan aramalarda 3 bin 920 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Zanlılardan M.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen K.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

YORUMLAR
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Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi Bilecik'te 3 bin 920 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi Kütahya'da 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi yakalandı Kütahya'da 'uyuşturucu madde ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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