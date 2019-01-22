Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Polislere İlk Yardım Eğitimi

Bilecik'te Polislere İlk Yardım Eğitimi

30 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere uzmanlar tarafından "ilk yardım eğitimi" verildi.

Bilecik'te Polislere İlk Yardım Eğitimi, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere uzmanlar tarafından "ilk yardım eğitimi" verildi.

Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda Başhekim Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ve Paramedik Gülsüm Akdoğan tarafından verilen eğitimde; kaza, yaralanma gibi durumlarda olay yerine ilk intikal eden görevlilerden olan polislerin neler yapması gerektiği anlatıldı. İnsan anatomisinden başlayıp, dolaşım sistemi, solunum sistemi gibi konularda polislere teorik eğitim veren Dr. Özyaşar, anlattığı teorik bilgilerin daha sonra maketler üzerinde pratik uygulamalarını gösterdi. İlk yardım eğitimi hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Özyaşar, şunları söyledi

"İnsan sağlığı gerçekten çok önemli, dönem, dönem başımıza talihsiz kazalar gelebiliyor. Bu kazalarda ölüm riskinin oluşmaması için ilk 6 dakikalık süremiz var. Trafik kazalarında sağlık ekiplerinden önce emniyet görevlilerimiz gelebiliyor. Emniyet personeline ilkyardım eğitimi vererek o ilk 6 dakikalık kritik sürede beyinde gerçekleşebilecek hasarları ölüme varmadan, sağlık ekibinin geleceği ana kadar o aralığı korumak istiyoruz. Bugünkü eğitimimiz de bunu içeriyor. İnsan anatomisinden başlayacak, daha sonra dolaşım sistemi, solunum sistemi ile devam edeceğiz. Eğitime arkadaşlarımız gerçek insan bedenlerine uyumlandırılmış mankenler üzerinde uygulamayı öğrenecekler. Eğitimde başarılı olanlara sertifika vereceğiz" dedi.

İki gün sürecek eğitimler sonunda başarılı olan polislere sertifika verilecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Mustafa Selahattin Çetintaş, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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