Bilecik'te

Vali Bilal Şentürk, kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan proje ofislerinde görevli birim koordinatörleriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, AB fonlarından, kalkınma ajanslarından ve diğer fonlardan daha çok faydalanmak amacıyla, 40 kurumda proje ofislerinin oluşturulduğunu ve her kurumda biri koordinatör olmak üzere 3 personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Kısmi zamanlı çalışacak proje sorumlularının kurumlarının görev alanları öncelikli olmak üzere Bilecik'e katkı sağlayacaklarını belirten Şentürk, her konuda ortak akıl, ortak anlayış, koordinasyon ve yeni kaynaklar oluşturulmasında birim amirlerinin yardımcıları olacağını ifade etti.



Duyuruya çıkan hibeli proje çağrılarının takip edilmesini isteyen Şentürk, "Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yanında ek kaynaklarla da yeni projeler üretmeliyiz. Mevcut planlı çalışmalarımızda da kaliteli hizmet standartlarında belli bir noktayı yakalamalıyız. Kim ne kadar sorumluluk alıyorsa o kadar değerlidir. Kamu görevini ifa ederken, kullandığımız kaynağın kamu kaynağı olduğunu bilmeliyiz. Kamu kaynakları milli servettir. Tasarrufa azami riayet edelim. Verimliliği en üst seviyede tutarak, hayat standardımızı yükseltelim." dedi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantısı Salonunda, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, proje koordinatörleri ile sorumlularının katıldığı toplantı, oluşturulan ofislerin çalışmaları ve işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.