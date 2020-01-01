Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti

6 saat önce

Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görevi başında giren ekipleri ziyaret etti.

Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti, System.String[]

Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görevi başında giren ekipleri ziyaret etti.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte Ertuğrul Gazi Polis Karakolu'nu ziyaret etti.

Karakolda görev yapan memurlarla bir süre sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra Bilecik Belediyesi önünde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret ederek görev başındaki polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Şentürk, telsiz ile teşkilat mensuplarına seslenerek, "Zaman ve mekan gözetmeksizin özveri ile çalışan ve vatanımızın güvenliğini sağlayan siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin emeği bizim için çok değerli ve önemlidir. Hepinizin yeni yılını kutluyorum." dedi.

Jandarma, Bilecik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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