Bilecik'te Protokol Üyelerinin Eşleri Kadınlar Kününde Bir Araya Geldi

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla protokol üyelerinin eşlerinin de katıldığı bir program düzenlendi.

Bilecik Müzesi'nde düzenlen programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın eşi Zuhal Namal, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'un eşi Yayla Bulut ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant'ın eşi Cahide Nalbant katıldı.



Kadınlar günüyle alakalı slayt gösterisiyle başlayan program, müzik dinletisiyle devam etti. Ardından Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, amaçlarının kadınlar gününü birkaç sözle kutlamak olmadıklarını belirterek, "Amacımız Bilecik'teki kadınların sorunlarını ortaya çıkarıp bunun yanında sorunlar var ama iyi şeyler de yapılıyor. Bunu gösterip mesela Gölpazarı kadın girişimcileri geldi ve onlar kendilerini anlattılar. Kötü şeyleri görüyoruz, farkındayız,ama iyi şeyler de oluyor,bunların da farkına varalım istedik" ifadelerine yer verildi.



Ardından konuşma yapan Göl Flanoz Kadın Girişimci Kooperatif Başkanı Rahime Yıldırım, "Biz Kurşunlu köyü kadınları olarak kooperatif kurduk. Orada hamur, reçel, salça aklınıza ne geliyorsa kendimiz yapıyoruz. Onun yanı sıra kahvaltı salonu açtık kadınlar olarak. 7 kurucu üyeyiz toplamda 15 üyeye ulaştık. Nisan ayında yataklı turizme geçiyoruz. Kendi kullandığımız evlerimizle yataklı turizme geçmeye çabalıyoruz. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarından düzenlenen bu programa katıldık. Çok teşekkür ediyoruz. Burada kendimizi tanıtma fırsatı bulduk protokolümüzün kıymetli eşlerine. Çok güzel bir program, çok güzel bir ortam. Kendimizi tanıttığımıza inanıyoruz, inşallah memnun kalırlar" dedi.



Konuyla alakalı düşüncelerini ifade eden programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, "Bu programı düzenleyen Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ben hanımları bir nimet olarak görüyorum. Toplumum her kesiminde her kademesinde yer aldık. Her kademesinde yer amaya da devam edeceğiz inşallah. Nimete hürmet edilir biliyorsunuz ki biz hürmet edilen insanlarız inşallah diye düşünüyorum. Dünya kadınlar günümüz hepimizin kutlu olsun. 1 gün değil 365 gün kadınız biz. Her gün alınmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

