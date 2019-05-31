Bilecik'te Ramazan Bayramı tedbirleri
1 saat önce
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı'nın huzurlu bir ortamda geçmesi için tüm tedbirler alındı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:04 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Ramazan Bayramı
'nın huzurlu bir ortamda geçmesi için tüm tedbirler alındı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak üzere sorumluluk bölgemiz dahilindeki şehir içindeki yollar ile şehir dışındaki karayollarında ve ilimiz dahilindeki işlenmesi muhtemel suçların meydana gelmeden önce önlenmesi, meydana gelmesi halinde olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması, olayın delillerinin elde edilmesi yönünde gerçekleşecek çalışmalar çerçevesinde gereken her türlü trafik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın; asayiş yönünden ihbar, istek ve şikayetlerini Emniyet Müdürlüğümüzün 212 18 42-43-44-45 nolu telefon hatları ile 155 nolu polis imdat telefon hattına, 212 10 53 nolu Ertuğrulgazi Polis Merkez
Amirliği ve Trafik ile ilgili şikayetini ise 212 12 29 nolu Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hattı ayrıca 0505 318 1115 ve 212 13 67 nolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü telefon hatlarına yapabilecektir. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmeleri temennisiyle Ramazan Bayramlarını kutlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım
Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar