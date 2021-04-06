Bilecik'te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika

Öte yandan geçen Ramazan pidesi Bilecik'te 350 gram 3 TL olarak satılırken, bu yıl fiyatın aynı kalıp gramajın düşürülmesi dikkati çekti. - BİLECİK

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan ücret tarifesinde Bilecik'te Ramazan pidesinin fiyatı 300 gram 3 TL, yumurtalı susamlı 4 TL, sade 600 gram 6 TL, yumurtalı susamlı 600 gram 8 TL olarak belirlendi.

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