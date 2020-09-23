Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Suat U. idaresindeki 11 AAC 982 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolunun Ofisler mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışarak yaralanan sürücü Suat U. ve otomobilde bulunan Çiğdem A, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:37 - Kaynak: AA
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