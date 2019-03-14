Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Resmi Kurumlar Bir Yerleşkede Toplanıyor

Bilecik'te Resmi Kurumlar Bir Yerleşkede Toplanıyor

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vizyon projeleri arasında saydığı Resmi Kurumlar Yerleşkesi projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Resmi kurumlarımızı bir yerleşkede topluyoruz" dedi.

Bilecik'te Resmi Kurumlar Bir Yerleşkede Toplanıyor, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, vizyon projeleri arasında saydığı Resmi Kurumlar Yerleşkesi projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Resmi kurumlarımızı bir yerleşkede topluyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Nihat Can, geçen hafta açıklamış olduğu projeleri vatandaşlara ve kamuoyunun bilgisine sunmaya devam ediyor. Açıklamasında, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilecik'imizi Vizyon Projelerle Buluşturuyoruz' ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Nihat Can, "Resmi Kurumlar Yerleşkesi projesi" hakkında, "Bilecik Belediyesi olarak yine bir ilk ve güzel hizmete imza atıyoruz. İlimize hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tek bir merkezde topluyoruz. Böylece vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlarken aynı zamanda da birçok konuda tasarruf sağlamış oluyoruz. Resmi Kurumlar Yerleşkesi, Bilecik İl Özel İdaresi'nin bulunduğu 37 bin 980 metrekare alanda gerçekleştirilecek. Projede valilik, emniyet müdürlüğü ve adliye gibi kamu kurumlarının bulunduğu bir yerleşke haline gelecek. Projemiz ile aynı zamanda bölgeye yeni bir otopark kazandırıyoruz. Meydan ve peyzaj alanları ile örnek bir proje olacak. Şehrimizin trafik ve insan yükü hafifleyecek. İnşallah, vatandaşlarımızdan alacağımız yetki ve takdir dahilinde ilk 3 yıl içinde projemizi hizmete sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
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