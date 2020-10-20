Bilecik'te restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binası - Son Dakika

Bilecik'te 2017 yılında Mart ayında başlanan ve işin süresi 600 gün olarak belirlenen Bilecik valilik binasının restorasyon halen bitmedi. İl Özel İdaresinin ekstra çıkan işler için ikmal inşaat ihalesine çıkacağı öğrenildi.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 1922-1924 yılları arasında yapılan 1. Ulusal Mimarlık Dönemine ait Bilecik valilik binasının restorasyonun için İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkarıldı. Bodrum katta 6 oda, zemin kat ve birinci katlarında 16'şar odası bulunan bina, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 13 Mart 2017 günü 3 milyon 79 bin 620 TL sözleşme bedeline ihale edildi. Yüklenici firmaya işin süresi 600 gün olarak belirlenirken, 11 Kasım 2019 günü bitmesi gerek restorasyon çalışmaları halan bitmedi. Aradan geçen 1 yıllık sürede eski İl Özel İdaresi binasına geçici olarak taşınan valilik halen kendi yerine gelmedi.

Öte yandan İl Özel İdaresi firmanın 600 günlük sürede işlerini tamamladığı ama binanın ekstra çıkan işleri nedeniyle önümüzdeki günlerde ikmal inşat ihalesine çıkacağı öğrenildi. - BİLECİK