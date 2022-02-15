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Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

15.02.2022 16:49
Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Emlak çalışanı avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Emlak çalışanı avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, Söğüt Belediyesi avukatından Milli Emlak tarafından satışa çıkan yerler için kurum avukatı tarafından 700 bin TL rüşvet istendi. Avukatın durumu Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e iletilmesi ardından olay savcılığına intikal etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM şube ekipleri, seri numaraları alınmış paralarla avukat ile ilçede bir kafeteryada buluştu. Ekipler, Milli Emlak avukatı A.Y.'yi suç üstü yaparak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK

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Bilecik, Rüşvet, Milli, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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