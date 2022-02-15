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Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı

15.02.2022 20:40
Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen avukat, suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen avukat, suçüstü yakalandı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep edildiği gerekçesiyle Söğüt Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini alıcı gibi tanıtarak avukat A.Y. ile ilçe merkezinde bir kafeteryada buluştu.

Ekipler, seri numaraları alınmış 500 bin lirayı avukata verdi.

Daha sonra gelen resmi ekipler, avukatı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan avukat A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İsmet SEVER, Bilecik, Rüşvet, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukat suçüstü yakalandı - Son Dakika
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