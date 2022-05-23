Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor

23.05.2022 15:57

Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen kamu görevlisi avukatın yakalandığı operasyona ait görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen kamu görevlisi avukatın yakalandığı operasyona ait görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep edildiği iddiası üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.

Şubat ayında usulsüz arazi satışı için bir kafede 500 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan kamuda görevli avukat A.Y'nin, çanta içindeki paraları alırken çekilen görüntüleri de soruşturma delilleri arasında değerlendirildi.

Operasyona ait görüntülerde, seri numaraları alınmış 500 bin liranın avukata verilmesi, içinde para olan çantayı alan A.Y'nin kafeden çıktığı esnada jandarma tarafından gözaltına alınması yansıdı.

Ekiplerin içinde seri numaraları alınmış 500 bin liraya el koyduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Savcılıkça soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ilgi mahkemeye sunulduğu ancak henüz kabul edilmediği öğrenildi.

Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor
Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor
Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor
Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor
Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor

YORUMLAR
500
RÜŞVET İSTEYEN HAZİNE AVUKATINA OPERASYON KAMERADA RÜŞVET İSTEYEN HAZİNE AVUKATINA OPERASYON KAMERADA Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: Rüşvetle arazi satışı yapmakla suçlanan avukata yönelik soruşturma sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement