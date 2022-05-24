Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Bilecik'te devrilen ağaç nedeniyle Söğüt ile İnhisar yolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt İlçesinin Çaltı Köyü 6. kilometresinde Hamitamat Kavşağında şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç elektrik tellerini kopartarak yangına neden oldu. Ulaşım bir süreliğine aksadı.

Köylülerinde traktör ve motorlu testere ile destek verdiği çalışmaların ardından devrilen ağaç çekilerek yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Yanan ağaç ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Olay sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.