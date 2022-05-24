Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı

24.05.2022 09:13
Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı

Bilecik'te devrilen ağaç nedeniyle Söğüt ile İnhisar yolu bir süre trafiğe kapandı.

Bilecik'te devrilen ağaç nedeniyle Söğüt ile İnhisar yolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Söğüt İlçesinin Çaltı Köyü 6. kilometresinde Hamitamat Kavşağında şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi. Devrilen ağaç elektrik tellerini kopartarak yangına neden oldu. Ulaşım bir süreliğine aksadı.

Köylülerinde traktör ve motorlu testere ile destek verdiği çalışmaların ardından devrilen ağaç çekilerek yolun tekrar trafiğe açılması sağlandı. Yanan ağaç ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Olay sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı Afyonkarahisar'da devrilen kömür yüklü tır ulaşımı aksattı Ankara'da kuvvetli rüzgardan dolayı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Ankara'da kuvvetli rüzgardan dolayı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
08:49 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu
08:45 24 Mayıs Salı günü güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:27 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:00 Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor
07:58 İki kardeş arasında zıpkınlı kavga: Ağabeyinin sırtına zıpkın saplayıp kaçtı
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 09:17:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te rüzgardan devrilen ağaç ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement