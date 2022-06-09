Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü

09.06.2022 23:48

Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, sağanak yağış sonrası çöken yolda 5 araç hasar gördü.

Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü

BİLECİK - Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç ederken, sağanak yağış sonrası çöken yolda 5 araç hasar gördü.

Bilecik'te kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası Ertuğrul Gazi Mahallesi Hizmet Sokak üzerinde belediyenin alt yapı çalışması kapsamında kazı yaptığı ardından üzerinin kapattığı bölgede çökme yaşandı. Yaşanan çökmede park halindeki 5 araç hasar gördü. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, belediye yetkileri çökme yaşanan yerlere iş makinesi yardımıyla toprak takviyesi yaptı. Yaşanan olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü
Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü
Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü
Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü
Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü

YORUMLAR
500
Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü Başkentte çöken istinat duvarının altında kalan 5 araç hasar gördü Başkentte sağanak sonrası yol çöktü (2) Başkentte sağanak sonrası yol çöktü (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Peş peşe gelen ve durmayan metrobüslere isyan eden adamın çözümü şaşırttı
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
23:35 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımlardan ilkini açıklamasıyla dolar yükseldi
23:02 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk açıklama: GES talep toplama işlemleri 15 Haziran tarihinden itibaren yapılacak
22:51 Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez, Messi'yi övmek isterken tepki topladı
22:27 Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi" çıkışı tepki çeken İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, özür videosu yayınladı
22:25 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 93-78 yendi
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
21:31 Roma, gözünü milli futbolculara dikti! Yunus Akgün ve Zeki Çelik'i radarına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 00:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te sağanak sonrası yol çöktü, 5 araç hasar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement