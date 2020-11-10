Bilecik'te sağlık çalışanlarına "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" maskesi hediye edildi - Son Dakika

Bilecik'te sağlık çalışanlarına "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" maskesi hediye edildi

10.11.2020 15:29
Bilecik'te sağlık çalışanlarına

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında Bilecik'teki sağlık çalışanlarına destek olmak ve bilinçlendirme amacıyla bez maske hediye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında Bilecik'teki sağlık çalışanlarına destek olmak ve bilinçlendirme amacıyla bez maske hediye edildi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kampanya kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla İl Sağlık Müdürlüğü önünde, çalışanlara destek olmak ve gıda israfını önlemek adına bez maske dağıtıldı, bilgi paylaşıldı.

Programa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kampanyaya etkin şekilde katılmak istediklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile israf ile mücadelenin birlikte sürdürülmesi gerektiğini anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde, gıdanın ve sağlığın ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir kez daha gördük. Sağlığın da gıdaya bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bütün hassasiyetlerimize rağmen maalesef çok yoğun bir israfın olduğunun farkındayız, özellikle toplu gıda tüketimi yapılan yerlerde ve evlerimizde ziyadesiyle israf yaşanıyor."

İhmal nedeniyle israfın yaşandığını kaydeden Şentürk, "Bakanlığımızın kampanyasına hep beraber sahip çıkalım, bu çalışmayı hep beraber sahiplenelim diyoruz. Farkındalığı önce yetişkinler olarak bizler sağlayalım daha sonra tüm birimlerimizde uygulayalım." diye konuştu.

İl Sağlık Müdür Vekili Ferhat Damkacı da kendilerine bu zorlu dönemde destek olan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te sağlık çalışanlarına 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' maskesi hediye edildi - Son Dakika


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