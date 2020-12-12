Bilecik'te sahada görev yapan kamu personeline drone eğitimi verildi - Son Dakika

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda kamu kurumunda görev yapan personele drone eğitimi verildi.

Sahada görev yapan emniyet ve jandarma personeli ile kamu kurumlarında görev yapan 25 personele, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) uyarınca 4 günlük hem teorik hem de pratik eğitim verildi.

Simülasyon üzerindeki eğitimin son gününde, Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde bir araya gelen kursiyerler, sertifikalarını Vali Bilal Şentürk'ten aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere "ticari pilot" sertifikalarını veren Şentürk, programda yaptığı konuşmada, teknolojinin günlük hayatın her alanında var olduğunu söyledi.

Teknolojiden yararlanmak gerektiğini kaydeden Şentürk, "Drone kullanacak personelimiz, işin yasal usullerine uygun olarak kendilerini daha da geliştirebilecekler. Bilecik'in her tarafı ayrı bir güzel. Drone ile güzellikleri daha yakinen görüntülemelerine vesile olacaktır." diye konuştu.

Şentürk, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediyesi, DSİ ile 5 köy muhtarlığı işbirliğinde köylere tahsisli Mera Alanlarında Hayvan İçme Suyu (HİS) Projesi'ni inceledi.